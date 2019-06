07-06-2019, Oogtv.nl (Bron)

Verwachte noodweer blijft uit in Groningen (Update)

Groningen - Groningen moest zich vrijdagavond opmaken voor zware windstoten en onweer. Het KNMI had al code geel afgegeven, maar dat is opgeschaald naar code oranje. Meldt Oogtv.nl

De waarschuwing geldt in de provincie Groningen van 20.00 tot 23.00 uur, elders in het land eerder. Het noodweer komt vanaf het zuidwesten het land binnen. Voor het noorden en oosten wordt de meeste overlast verwacht. Dinsdagavond werd Groningen ook al getroffen door noodweer met veel schade als gevolg. Veel bomen legden het loodje door de rukwinden. Update 20:30 uur: Achteraf was er wat onweer en flinke regenval. Maar er kwamen nauwelijks schade meldingen binnen bij de meldkamer. Was code oranje overdreven? Wel was er in Noordbroek en Westerbroek en Mussel een stormschade melding voor de brandweer.