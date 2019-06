07-06-2019, Redactie

Het Kielzog korte tijd ontruimd

Hoogezand - Het Kielzog is vrijdagmiddag om 15:10 uur korte tijd ontruimd nadat er een brandlucht was geroken in het theater.

Na 20 miniuten kon iedereen weer terug het pand in. Er waren wat draden te warm geworden in een meterkast, waardoor een schroeilucht ontstond.