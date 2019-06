07-06-2019, Michael Huising 112Gr.

Auto raakt van de weg bij Veendam

Veendam - Bij de Drieborghweg in Veendam is een auto van de weg afgeschoten in een sloot, waarna een brandje is ontstaan. Bij aankomst van de brandweer was de beginnende brand grotendeels al geblust door omstanders.

De brandweer heeft nog even nageblust. De toedracht van het eenzijdige ongeluk is niet bekend. Een berger heeft de auto geborgen. 1 persoon is naar een ziekenhuis gebracht.