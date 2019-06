Ten gevolge van dit ongeval heeft de fietser letsel en schade. De identiteit van de snor/bromfietser is onbekend gebleven.

Graag wil de politie in contact komen met de bestuurder van deze snor/bromfiets voor de afhandeling van de schade. Ook eventuele getuigen mogen zich melden bij de politie in Leek. Via 09008844.

(Dit incident is bij ons bekend onder registratienummer: 2019145574)