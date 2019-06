08-06-2019, Redactie & Oogtv.nl bron

Dansschool korte tijd ontruimd vanwege gaslucht

Groningen - Een dansschool aan de Lijnbaanstraat in de wijk Binnenstad-Oost in de stad Groningen is vrijdagavond korte tijd ontruimd geweest vanwege een gaslucht. Niemand raakte gewond. Dat meldt Oogtv.nl