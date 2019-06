08-06-2019, Martin Nuver 112Gr.

Stormschade Nieuwstraat in Groningen

Groningen - Bij de Nieuwstraat in Groningen werd zaterdagmorgen om 10:45 uur een stormschade gemeld.

Ter plaatse bleek een boom te zijn omgevallen in de straat. Hierbij werd de achterkant van een auto geraakt. De schade aan de auto is fors. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd.