08-06-2019, Oogtv.nl (Bron) & Politie

Politie waarschuwt voor nare telefoontjes over overleden familielid

Groningen - Vrijdagavond kreeg de politie in Groningen meerdere meldingen van mensen die waren gebeld door een buitenlands nummer. Vervolgens kregen ze te horen dat een familielid overleden of ernstig gewond was geraakt.