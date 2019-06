08-06-2019, Martin Nuver 112Gr.

Dodelijk ongeval Thesingerweg bij Thesinge (Video)

Thesinge - Op de Thesingerweg nabij Thesinge heeft zaterdagmiddag een dodelijk verkeersongeluk plaatsgevonden. Dat meldt de politie via Twitter en persalarm.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur. “Voorbijgangers zagen een auto gedeeltelijk in het water liggen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Toen zij op onderzoek uitgingen bleek er nog een persoon in het vehikel te zitten.” Daarop werd direct het alarmnummer gebeld waarop behalve een ambulance en de politie, ook de duikers van de brandweer ter plaatse kwamen. Schrijft Oogtv.nl.

Het ging om een eenzijdig dodelijk verkeersongeluk. Door nog onbekende oorzaak(vermoedelijk onwel geworden) is de auto van de weg in een parallel lopende sloot gereden. De identiteit is nog niet bekend.

