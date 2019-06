09-06-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Rookontwikkeling door kortsluiting bij Hotel Faber

Hoogezand - Zaterdag op zondag om 01:15 uur moest brandweer Hoogezand naar Hotel Faber voor een brand in het bedrijf.

In een zaal van het bedrijf was rook waargenomen, maar het personeel had al erger voorkomen. Gasten stonden al buiten voor het pand. De oorzaak was kortsluiting in een meterkast. De brandweer controleerde alles. Vrij snel keerde de brandweer terug naar de kazerne.