09-06-2019, Romke Notenbomer - 112Gr.

Motorrijder gewond na botsing

Marum - Even voor een uur vanmiddag is op de kruising Noorderringweg met de Kerklaan in Marum een motorrijder in botsing gekomen met een auto.

De automobilist die vanuit de Kerklaan de Noorderringweg wilde oversteken, om naar zijn werk bij de zuivelfabriek te gaan, verleende geen voorrang aan een motorrijder die over de Noorderringweg reed. De motorrijder kwam hierdoor ten val, en is later met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij. De auto en motor raakten bij het ongeval beschadigd.