Pizzakoerier overvallen van twee pizza's en wisselgeld

Groningen - Zondagavond omstreeks 23:15 uur is een pizzabezorger van Domino pizza overvallen op de Lichtboei in de wijk Lewenborg. De buit twee pizza's en wat geld. Volgens een getuige ter plaatse hebben ze maar weinig geld mee.

Na de overval is de pizzabezorger gevlucht naar vestiging aan het Kajuit bij het winkelcentrum. De pizzabezorger raakte bij de overval niet gewond.



De politie is inmiddels met meerdere eenheden een zoekactie gestart naar de dader. Ook werd er een burgernet melding uitgegeven.





Signalement dader:

Mans persoon, 1,65 meter lang, rond de 18/19 jaar oud, zwart gekleed, heeft een zwarte dikke muts tot wenkbrauwen. Verdachte is op de fiets vertrokken in een onbekende richting. Mocht u deze persoon zien, neemt u dan met spoed contact op met de politie via het nummer 112. Benader de verdachte zelf niet!

