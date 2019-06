10-06-2019, 112Groningen.nl

26 jarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij moord op Hidde Bergman

Groningen - Maandagmorgen heeft de politie in Groningen en 26 jarige verdachte aangehouden in de zaak van de Jaagpad moord.

De verdachte zat vast voor een ander strafbaar feit en is vervolgens aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Hidde Bergman.





Hidde Bergman werd op 14 mei doodgestoken op het Jaagpad. Onderzoek moet nu uitwijzen als hij de goede persoon is.

Update:

Bij de politie kwamen ruim tweehonderd tips binnen. Lange tijd leek het er op dat de gouden tip daar niet tussen zat. Tot de politie op Pinkstermaandag rond 13.15 uur bekend maakte een verdachte heeft aangehouden. De man is vastgezet en zal de komende dagen verhoord worden. Hoe de recherche de verdachte op het spoor is gekomen is onbekend. Aldus Oogtv.nl

