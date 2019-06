10-06-2019, DitIsRoden.nl

Automobilist zorgt voor ravage in Nieuw Roden.

Nieuw Roden - Maandagmiddag heeft een oudere man een ravage aangericht op de Dorpsstraat in Nieuw-Roden.

Een ouder echtpaar kwam vanaf de Zevenhuisterweg aangereden en bij het kruispunt van de Dorpsstraat / Esweg heeft de bestuurder waarschijnlijk op het gaspedaal getrapt in plaats van de rem. Gevolg hiervan raakte hij een verkeerszuil en een auto die voor hem reed. Via een kei kwam hij tot stilstand tegen een boom. Het echtpaar is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Ze waren wel aanspreekbaar. De bestuurder van de andere auto had last van nekklachten. Beide auto's raakten dusdanig beschadigd dat ze moesten worden weggesleept door een berger.