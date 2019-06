11-06-2019, G. Twickler - 112Gr.

Palletkachel ontbrandt spontaan

Mussel - De brandweer van Stadskanaal werd maandagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Zandtangerweg in Mussel.

Een van de bewoners zag de palletkachel vragen en vroeg aan haar man of hij de kachel had aangedaan. Toen hij dit ontkende werd de brandweer opgeroepen. Waardoor de kachel zelf is gaan branden is niet bekend.