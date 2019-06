11-06-2019, M. Kraan 112Gr.

Jubileumeditie Oostwold Airshow groot gemoedelijk vliegfeest

Oostwold (Oldambt) - Met 25.000 betalende bezoekers, verdeeld over twee dagen heeft de Oostwold Airshow dit Pinksterweekend ongeveer net zoveel bezoekers getrokken als in het recordjaar 2017. Ze waren alleen nu veel beter over de beide dagen verdeeld.

Op zondag passeerden 10.000 bezoekers de poort en op maandag kwamen daar nog eens 15.000 bezoekers bij. Veel van hen roemden de ongedwongen sfeer van het evenement.

De gemoedelijke aanpak Oostwold Airshow slaat niet alleen aan bij het publiek maar zeker ook bij de deelnemers. Vooral de in grote getale aanwezige Engelse piloten weten niet wat ze meemaken en raken niet uitgepraat over ‘Oostwold’s friendly atmosphere’. Ook het familiaire karakter van de Oostwold Airshow is niet te vergelijken met welke andere airshow dan ook.

De bezoekers komen ook steeds vaker uit het buitenland. Aan de hand van de pintransacties kon de organisatie na afloop vooral veel Duitse bezoekers tellen. Ook Polen en Tsjechië waren opvallend goed vertegenwoordigd. Op maandag verliep de aanvoer van publiek een stuk soepeler dan de dag ervoor. De tip om op tijd te vertrekken had goed gewerkt. In de lucht en op de grond, je kwam bijna ogen en oren tekort. Het zonnetje deed de rest. Terwijl het in ons deel van Europa bijna overal regende werd de Groninger organisatie twee dagen op bijna perfect weer getrakteerd. Veel bezoekers maakten er een korte vakantie in Oost-Groningen van. Campings en andere verblijfsaccommodaties zaten zo goed als vol. Daarmee toont de Oostwold Airshow zich een goed visitekaartje voor de regio.

Of er over twee jaar een 11e editie van de Oostwold Airshow gaat komen is nog niet bekend. Die beslissing wordt pas eind volgend jaar genomen.