Dinsdag maakte de politie bekend al vier verdachten te hebben aangehouden. “Het gaat om twee jongens van zestien jaar en een achttienjarige jongen uit Haren en een vijftienjarige jongen uit Glimmen”, liet politiewoordvoerder Nathalie Schubart toen weten. “We hebben deze jongens dinsdagochtend in alle vroegte thuis opgehaald en zij zullen de komende dagen verhoord worden.” Aan het kwartet is nu dus een vijfde verdachte toegevoegd. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten opgepakt worden.

Tussen eind maart en eind mei vonden er in Haren en Paterswolde vier straatroven plaats. Opvallend was dat er bij deze roven erg veel geweld werd gebruikt.

Update 14-06-19:

Vandaag heeft de Rechter Commissaris drie jongens op vrije voeten gesteld, die sinds dinsdag en woensdag vast zaken. De vijf worden verdacht van betrokkenheid bij vier straatroven met mishandeling in Paterswolde en Haren. De incidenten vonden in maart en april plaats.

De drie jongens die zijn heengezonden behoren nog steeds tot de kring van verdachten. De politie sluit niet uit dat binnenkort nieuwe verdachten kunnen worden aangehouden. In Haren zijn de straatroven het gesprek van de dag. Veel mensen weten inmiddels welke jongeren zijn opgepakt en ook onder de jeugd gaan namen rond. Er bestaat evenwel ook angst om met de politie te praten. In reacties op deze website wordt door lezers ook aandacht gevraagd voor de ouders van deze tieners. Voor hen moet het vreselijk zijn te merken dat zij kennelijk in een andere wereld hebben geleefd dan hun kinderen. Er is werk aan de winkel om deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Gezien hun leeftijden is dat wellicht ook haalbaar.

Als er jongeren zijn die aan de krant willen vertellen hoe het er in de Harense ‘jongeren-scene’ aan toe gaat, zijn ze welkom. We bieden ze graag (desnoods anoniem) een podium in deze krant. Mail: redactie@harendekrant.nl.