13-06-2019, Oogtv.nl (Bron)

Vijfde aanhouding in onderzoek straatroven Haren e.o.

Haren/ Paterwolde - De politie heeft een vijfde verdachte aangehouden in verband met de straatroven die dit voorjaar gepleegd werden in Haren en Paterswolde. Het gaat om een zestienjarige jongen uit Haren.

Dinsdag maakte de politie bekend al vier verdachten te hebben aangehouden. “Het gaat om twee jongens van zestien jaar en een achttienjarige jongen uit Haren en een vijftienjarige jongen uit Glimmen”, liet politiewoordvoerder Nathalie Schubart toen weten. “We hebben deze jongens dinsdagochtend in alle vroegte thuis opgehaald en zij zullen de komende dagen verhoord worden.” Aan het kwartet is nu dus een vijfde verdachte toegevoegd. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten opgepakt worden. Tussen eind maart en eind mei vonden er in Haren en Paterswolde vier straatroven plaats. Opvallend was dat er bij deze roven erg veel geweld werd gebruikt. 112Haren Zie ook Oogtv (op tv 17:30)

Dvhn