11-06-2019, Mark Lameris & Joey Lameris & Martin Nuver redactie

Qbuzz in lichterlaaie op de Vondellaan in stad (2x Video)

Groningen - In een stadsbus van Qbuzz aan de Vondellaan is dinsdagmorgen brand uitgebroken. De bus is daarbij uitgebrand. Meldt Oogtv.nl

De melding van de brand kwam rond 09.00 uur binnen. De Groninger brandweer stuurde direct een bluswagen ter plaatse. Even later werd ook de schuimbluswagen naar het adres gestuurd. “De brand is ontstaan aan de achterzijde van een dieselbus”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Het belangrijkste wat ik op dit moment kan zeggen is dat alle mensen veilig het voertuig hebben kunnen verlaten.” Vanwege de brand is de weg vanaf het Overwinningsplein tot aan de rotonde Vondellaan afgesloten. Hier ligt ook een vrij lang oliespoor.” Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Beeld op Oogtv 17:30 uur