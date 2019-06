11-06-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Autobrand op A7 bij Beerta

Beerta - Op de A7 Rechts bij hectometerpaal 246,0 nabij Beerta is maandagmiddag om 14:30 uur een auto in de brand gevlogen.

De oorzaak is nog niet bekend. Het overige verkeer op de rijbaan richting Duitsland had enige hinder. Berger Fruitema heeft de auto later geborgen.