11-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Automobilist(49) aangehouden na korte achtervolging in Groningen (Video)

Groningen - Een automobilist(49) is dinsdagavond in Groningen na een achtervolging aangehouden door de politie. De achtervolging eindigde met een aanrijding in de De Cockstraat in de wijk Gravenburg. De achtervolging was eerder begonnen in de wijk Selwerd.

De man reed met drank(1040 UGL) op en had een voertuig geraakt. Het voertuig is door de politie in beslag genomen en afgesleept door een bergingsbedrijf. Het is niet bekend waar de achtervolging exact begon. De man wordt verhoord. DvhN Gezinsbode