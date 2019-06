11-06-2019, Tonnie Stam

Spirit of Discovery toch nog onverwachts naar de Eemshaven (Video)

Eemshaven - Het nieuwbouwschip, de Spirit of Discovery, heeft een tijdje geleden de Meyer Werft in Papenburg succesvol verlaten. Hij deed een paar proefvaarten. 26 mei vertrok die vanuit Papenburg naar Emden.

Het 236 meter lange en 31 meter brede cruiseschip kwam dinsdag in de Eemshaven aan.