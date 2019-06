12-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Brand in Filterkast bij de Duinkerkenstraat

Groningen - Bij een staalbouw bedrijf aan de Duinkerkenstraat stond woensdagmorgen om 09:38 uureen filkterkast in de brand. Er was veel rookontwikkeling in het begin.