12-06-2019, Facebook Politie Groningen

Aantreffen drugs en geld in woning Driehovenstraat

Groningen - Op donderdag 6 juni heeft er een politie actie gericht op verdovende middelen plaatsgevonden aan de Driehovenstraat. Dit naar aanleiding van meldingen met betrekking tot overlast.

Door collega’s van het basisteam Groningen-Centrum werd een inval gedaan in een woning. In de woning werd een grote hoeveelheid drugs en geld aangetroffen door agenten. Ook is daarbij een verdachte aangehouden.





Het onderzoek naar de aangetroffen goederen en de aangehouden verdachte loopt nog.