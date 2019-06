13-06-2019, Romke Notenbomer - 112Gr

Brandweer blust containerbrand in Marum

Marum - De brandweer van Marum werd vanavond gealarmeerd voor brand in een kledingcontainer op de hoek van de Spoorstraat met de Schoolstraat.

Doordat de manschappen nog in de kazerne aanwezig waren ivm hun oefening waren ze zeer snel ter plaatse. Met flink wat water kon de brand snel worden geblust. Nadat een deur aan de zijkant was opengebroken, konden de zakken met kleding naar buiten worden getrokken en verder worden geblust.

Over de oorzaak van de brand is niks bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek.