13-06-2019

Auto’s botsen op Ipo Haaimaweg

Grootegast - Op de Ipo Haaimaweg zijn donderdagmorgen twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. De bus kwam bij het opdraaien van de weg in botsing met een personenauto.

In de bus zat een moeder met haar kinderen die ze naar school wilde brengen. De kinderen kwamen met de schrik vrij. De vrouwelijke bestuurster van de andere auto is met onbekend letsel overgebracht naar het Martini ziekenhuis in Groningen.

Door het ongeval en het technisch onderzoek door de VOA was de Ipo Haaimaweg geruime tijd afgesloten voor het verkeer. De VW bus is door de eigenaar zelf naar zijn huis gebracht, de personenauto is afgesleept door bergingsbedrijf Collewijn.