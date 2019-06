13-06-2019, archief foto

Grote hennepdrogerij ontmanteld in woning De Hunze (Video)

Groningen - In een woning in de wijk De Hunze is woensdagochtend een grote hennepdrogerij ontmanteld. Dat meldt de politie. Meldt Oogtv.nl



“Er is bij ons een anonieme tip binnengekomen”, vertelt Wim Rosing van het basisteam van de politie Groningen Noord. “In deze tip werd verteld dat zich in een woning in de wijk De Hunze een hennepdrogerij zou bevinden. Daarop zijn we een onderzoek gestart, waarbij we daadwerkelijk deze drogerij zijn tegengekomen. Daarbij hebben we de bewoner van de woning aangehouden.”

De politie is woensdagochtend begonnen met de ontmanteling en verwacht daar een aantal uren mee bezig te zijn. “We hebben geconstateerd dat de elektriciteit illegaal werd afgetapt en dat er een verhoogd risico was op kortsluiting. In de drogerij werd gebruik gemaakt van flink wat lampen van zo’n 800 watt. Bij deze ontmanteling werken we samen met de nutsbedrijven.”

Hoe groot de drogerij precies is, is onbekend. Er zou ruim twaalf kilo aan hennep in beslag zijn genomen.