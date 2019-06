13-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Herewegviaduct in de drie aankomende weekenden gesloopt

Groningen - Het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Hereweg in de stad wordt de komende drie weekenden gesloopt.

Tijdens de sloop werkzaamheden is de hereweg voor alle verkeer afgesloten. Fietsers én voetgangers kunnen door de tunnel bij de Papiermolen, Auto's moeten omrijden. Voor hulpdiensten en bussen is er wel een doorgang onder het herewegviaduct door.





Door het slopen van alle oude zuidbanen ontstaat er ruimte om de nieuwe verdiepte ligging te kunnen bouwen.





Het slopen van het Herewegviaduct duurt drie weekenden lang. Elk weekend wordt er een deel van het totale viaduct gesloopt. Het slopen gebeurd in de onderstaande weekenden:



Weekend 1: Van Vrijdag 14 juni 21 uur tot maandag 17 juni 5 uur.



Weekend 2: Van Vrijdag 21 juni 21 uur tot maandag 24 juni 5 uur.



Weekend 3: Van Vrijdag 28 juni 21 uur tot maandag 1 juli 5 uur.