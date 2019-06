14-06-2019, Reclame/ advertorial / advertentie

Info: Letselschade door een verkeersongeval ?

Groningen - Drost Letselschade maakt zich hard voor een rechtvaardige en volledige schadevergoeding ! Als deelnemer aan het verkeer kunt u op elk moment betrokken raken bij een ongeval.

Een medeweggebruiker let niet goed op, of u maakt zelf een verkeersfout. De gevolgen van een ongeval kunnen groot zijn. Zo loopt u wellicht, naast materiële schade, lichamelijk letsel op en kunt u daardoor uw werk niet meer doen. Misschien kunt u uw huishouden niet meer doen, of uw tuin niet meer onderhouden. Of, nog erger, u raakt door het ongeval blijvend gehandicapt en kunt nooit meer aan de slag. Maar ook als de gevolgen minder ernstig zijn, kan een ongeval nog steeds grote impact hebben. U hebt pijn en ongemak en de afwikkeling van de schade is veel gedoe.

Deskundige hulp

Het is altijd belangrijk dat de door het ongeval ontstane letselschade goed geregeld wordt. De hulp van een deskundige is daarbij eigenlijk onontbeerlijk. Drost Letselschade heeft meer dan 30 jaar ervaring en realiseerde al voor duizenden slachtoffers met letselschade een rechtvaardige schadevergoeding. Hebt u letselschade opgelopen? De experts van Drost staan ook u graag bij. Onze letselschade-experts zijn bekend met de van toepassing zijnde regelgeving en weten als geen ander waar u als slachtoffer recht op hebt. En voor dat recht maakt Drost zich sterk. Wij stellen alles in het werk om ook voor u een volledige vergoeding van uw schade te bewerkstelligen!

En hoe zit het met de kosten?

Is een ander aansprakelijk voor het u overkomen ongeval? Dan verhalen wij de kosten van onze dienstverlening op de voor uw letsel aansprakelijke partij. In de wet is namelijk bepaald, dat de veroorzaker van de schade verplicht is ook de kosten van rechtsbijstand te vergoeden. En dat is ook wel zo eerlijk. U hebt niet om het ongeval gevraagd, dus waarom zou u dan wel met de kosten moeten blijven zitten?

Bent u zelf de veroorzaker van de schade? Als u een beroep kunt doen op een SVI-verzekering (Schade Verzekering Inzittenden) kan Drost Letselschade u meest van tijd ook dan kosteloos bijstaan. Wilt u hierover meer weten? Neem dan voor een kosteloos en vrijblijvend advies contact met ons op.

Meer weten?

Een ongeluk komt altijd ongelegen. Het is goed te weten dat u als slachtoffer kunt rekenen op de bijstand van Drost Letselschade. Dat is in elk geval een hele zorg minder.

Neem voor meer informatie vrijblijvend en kosteloos contact op met één van onze experts. Dat kan telefonisch via ons gratis telefoonnummer 0800-2490300, maar ook via e-mail: info@drost.nl.

Drost Letselschade: Uw letsel, onze zorg!

