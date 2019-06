14-06-2019, Dvhn.nl bron

Ex-tbs'er Matthias M. opgepakt in moordzaak Halil Erol

Meppel - Een 42-jarige inwoner van Meppel is vrijdagmorgen aangehouden. Het zou gaan om Matthias M., die eerder tbs had gekregen na de moord op een 29-jarige vrouw in Noordwolde. Dat meldt Dvhn.nl