15-06-2019, Persbericht Ambulancezorggroningen.nl

Hoofdlocatie Ambulancezorg Groningen officieel geopend

Groningen - Het nieuwe pand van Ambulancezorg Groningen is vandaag officieel geopend. Na 15 jaar zijn zowel de Kastanjelaan als de Sontweg in Groningen samengevoegd tot één ambulancepost.

Ook het hoofdkantoor is verhuisd naar de Gotenburgweg 40. Met knallende vuurpijlen werd de vestiging aan de Gotenburgweg in Groningen op feestelijke wijze geopend. De nieuwe locatie bestaat uit twee panden en biedt plaats voor ruim 100 ambulancemedewerkers, 45 kantoormedewerkers, 16 ambulances, 2 motoren en de ambulance bikes. Daarnaast is er ruimte voor het voertuig infectieziekten, verschillende OvDG-voertuigen, reservevoertuigen en het Univerzeum, het onderzoeks/ontwikkel- en opleidingscentrum van Ambulancezorg Groningen.

Verhuizing verliep in twee fases

In de zomer van 2018 was de ambulancepost al operationeel op de Gotenburgweg. In het najaar verhuisde ook het kantoorpersoneel. De ambulanceposten aan de Sontweg en de Kastanjelaan waren gedateerd en te klein voor het aantal ambulances. De Gotenburgweg biedt meer dan twee keer zoveel ruimte en is daarmee toekomstbestendig. Voorlopig blijven er een aantal ambulances uitrukken vanaf de Kastanjelaan, vanwege de spreiding en beschikbaarheid van ambulances.

Bert Benthem, directeur/bestuurder Ambulancezorg Groningen: “We waren op zoek naar een plek, waar ruimte is voor ons wagenpark en een toekomstbestendig pand. De locatie is geschikt om snel de provincie in te kunnen alsook de binnenstad van Groningen. In de stad groeiden we uit ons jasje, dus ik ben erg blij met de verhuizing naar de Gotenburgweg.” Er is hard gewerkt om de opening tot een succes te maken. Deze opening is het sluitstuk van alle verbouwingen en vernieuwingen die de afgelopen jaren zijn gedaan aan de huisvesting van alle ambulanceposten in de provincie Groningen.

Han Noten, voorzitter van de branchevereniging Ambulancezorg Nederland, opende beide panden samen met de jongste medewerkster en medewerker met de minste dienstjaren bij Ambulancezorg Groningen.