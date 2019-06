15-06-2019, Oogtv.nl (Bron)

Vier Groningers gepakt voor gewelddadige beroving in Leeuwarden

Leeuwarden - De politie heeft vrijdagavond vier Groningers opgepakt vanwege een gewelddadige overval in een hotel in Leeuwarden. Dat meldt de Leeuwarder Courant en Oogtv.nl.