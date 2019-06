15-06-2019, Martin Nuver 112Gr. & J. Haverdings & Video Niels Holterman Ditisroden.nl

Bajesdag 2019 een groot succes (Video)

Veenhuizen (Drenthe) - Het Gevangenismuseum organiseerde 15 juni 2019 de grote Bajesdag. Bezoekers konden ervaren wat er gebeurt als je de wet overtreedt; van politieonderzoek tot rechtszaak, van detentie tot vrijlating én daarna.

Duizenden bezoekers namen een kijkje, eerst in de regen en na de middag in de stralende zon. De gevangenis-ME bekogelen kon ook, en besnuffelen door een drugshond, woon een echte rechtszaak. En natuurlijk kon je ook rondkijken in het museum. Maar ook in de oude gevangenis die sinds 2010 niet meer gebruikt wordt. Ook Dienst Vervoer & Ondersteuning(DV&O) was aanwezig, je kon rond rijden in hun busjes en je een echte crimineel voelen.

Wist je ook dat gedetineerden van alles produceren in de gevangenis? Exclusief voor de Bajesdag opende het Arbeidscomplex van gevangenis Esserheem de deuren. Leer vanalles over leven en werken achter de tralies. Al met al een boeiend dagje uit voor het hele gezin!