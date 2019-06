15-06-2019, Dennie Gaasendam / DG-Fotografie &112gr.

Motorrijder raakt ernstig gewond op de N366

Nieuwe Pekela - Op de Provincialeweg N366 bij Nieuwe Pekela is zaterdagavond een motorrijder ernstig gewond geraakt. De bestuurder die vanuit de richting Veendam kwam, kwam ten val ter hoogte van de werkzaamheden.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De man verloor de macht over het stuur, raakte in de berm en reed tegen meerdere afzettingsborden. Door de klap kwam de man hard ten val op het wegdek.

De motor kwam tientallen meters verder terecht. Het is niet bekend hoe de motorrijder eraan toe is. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd in beide richtingen afgesloten en het verkeer werd omgeleid. De VOA maakte van het ongeval een registratie. De motor werd na onderzoek afgesleept.

DG Fotografie