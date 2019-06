16-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Eerste deel sloop Herewegviaduct succesvol afgerond

Groningen - Het eerste weekend waarin het Hereweg viaduct gesloopt werd is succesvol verlopen.

In het eerste weekend is het viaduct over het fietspad (aan de westkant van het viaduct) gesloopt. Maandagmorgen om 05:00 uur wordt de Hereweg weer vrijgegeven voor alle verkeer en zijn de sloop werkzaamheden voor dit weekend afgerond.





Volgend weekend zullen de sloop werkzaamheden hervat worden en ook dan zal de Hereweg afgesloten zijn.