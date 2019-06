17-06-2019, Patrick Wind - 112Gr & ingezonden

Manitou valt op woning in Beijum

Groningen - Aan de Jeltemaheerd in Groningen is maandagmiddag een manitou omgevallen.

Het apparaat kwam op het dak van een woning terecht. Volgens omstanders waren er op het moment van het ongeval twee mensen in het bakje van de machine aanwezig. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Vermoedelijk is de manitou door het straatwerk weggezakt.