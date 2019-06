18-06-2019, Video: Meternieuws.nl

Overleden vrouw gevonden in De Groeve; 1 aanhouding

De Groeve - Aan de Driehoekskamp in de Groeve is maandagavond het lichaam van een vrouw aangetroffen. De politie heeft iemand aangehouden.

De politie ontving rond 19.00 uur een melding over het aantreffen van de vrouw. Of de aangehouden persoon is met haar dood te maken heeft is niet bekend. De politie doet onderzoek.