19-06-2019, Mark Heikens - 112Gr.

Mogelijk troebel water door werkzaamheden

Delfzijl - In delen van Delfzijl kan door werkzaamheden aan de waterleidingen korte tijd geen of minder waterdruk zijn en kan er troebel water uit de leidingen komen.

Het betreft de Wegastraat, Kustweg, Winterpeil, Arsenaalstraat, Balg, Batterijstraat, Betelgeuzestraat, De Wending, Ede Staalstraat, Jan Plenterstraa, Kadijk, Kazematstraat, Lunetstraat, Melkweg, Meraklaan, Neptunusstraat, Palissadestraat, Polarispark, Polarisweg, Priel, Rheastraat, Saturnusstraat, Saul van Messelstraat, Schor, Slenk, Slik, Titanstraat, Uitwierderweg, Waddenweg, Zeebadweg en de Zomerpeilis.

Als het water troebel, bruinachtig van kleur is, kunt u het beste de kranen in huis even dichthouden. Na een half uur is het bruine water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen. Vervolgens het water goed laten doorstromen totdat het weer helder is. Troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid.