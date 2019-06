19-06-2019, Henk Frans - 112Gr

Gaslekkage na werkzaamheden in tuin

Appingedam - Bij werkzaamheden in een tuin aan de Fivelkade in Appingedam is woensdagochtend een gaslekkage ontstaan.

De brandweer heeft de situatie beveiligd totdat Enexis ter plaatse was om het lek te dichten. Tijdens het incident moest het verkeer omrijden. Een lijnbus kwam bij het keren in de problemen, maar kon met wat ondersteuning van de reeds ter plaatse zijnde brandweer zijn weg vervolgen.