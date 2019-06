19-06-2019, Redactie - 112Groningen

Woning overvallen in Groningen

Groningen - Aan de Dr. C. Hofstede de Grootkade in Groningen heeft woensdagavond een gewapende overval plaatsgevonden. De politie is op zoek naar drie verdachten.

Volgens de politie gaat het om 3 getinte jongens. Zij droegen donkere kleding en hadden witte en/of rode schoenen/gympen aan en droegen tijdens de overval witte maskers. Het slachtoffer is door geweld van de overvallers gewond geraakt. De politie vraagt getuigen of buurtbewoners die camerabeelden hebben contact op te nemen via 0900-8844