20-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandje onder de motorkap op N46

Groningen - De brandweer van de stad Groningen werd donderdagmiddag opgeroepen voor een autobrand op de N46 ter hoogte van de afrit bij Kardinge.

Onder de motorkap van een auto was een klein brandje ontstaan. De brandweer heeft het brandje geblust. De politie en Rijkswaterstaat zorgden voor een veilige werkplek voor de brandweer. Berger Poort uit Hoogkerk heeft de auto afgesleept. Waardoor het brandje is ontstaan is onbekend.