21-06-2019, Gerrie de Groot - 112Gr

Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling bij tankstation

Scheemda - De brandweer is vrijdagochtend met meerdere voertuigen uitgerukt voor een melding van een brand in een winkel van het tankstation bij de Roode Till langs de A7 bij Scheemda.

Bij aankomst van de hulpdiensten werd er gestart met de verkenning in de winkel om te kijken waar de brand zich zou bevinden. Vanaf buitenaf was er geen rook waarneembaar. Wat er exact in brand stond, is onbekend. De winkel werd niet ontruimd. De afrit naar het tankstation was tijdens de afhandeling van het incident afgesloten voor het verkeer.