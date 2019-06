21-06-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Rookontwikkeling in woning laat brandweer uitrukken

Groningen - De brandweer van Groningen is vrijdagmiddag om 12:45 uur uitgerukt voor een woningbrand in een flat aan de Schaaksport in Groningen.

Ter plaatse was bij een van de bewoners sprake van lichte rookontwikkeling in de woning. Bij aankomst van de brandweer was de rookontwikkeling al uit de woning verdreven. Wat de rookontwikkeling veroorzaakte is nog onbekend.