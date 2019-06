21-06-2019, Henk Frans - 112Groningen.nl

Persoon te water geraakt in Drouwenermond

Drouwenermond - De brandweer van Stadskanaal werd vrijdagmiddag rond 17:45 uur gealarmeerd voor een persoon te water aan het Zeelandstreekje in Drouwenermond.

Door een nog onbekende oorzaak is er naast een woning een persoon te water geraakt in een sloot. De traumahelikopter is inmiddels ook ter plekke ter ondersteuning van het ambulance personeel.





Het slachtoffer is met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Waardoor de persoon te water is geraakt is onbekend.