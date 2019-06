21-06-2019, 112Groningen.nl

Autobrand op A7 zorgt voor vertraging

Groningen - Op de A7 ter hoogte van Hoogkerk is vrijdagavond een auto uitgebrand.

Door de autobrand was de A7 tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de afrit. De auto is door bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk afgesleept.

Waardoor de auto in brand is gevlogen is onbekend. Doordat de A7 tijdelijk was afgesloten ontstond er een file.