22-06-2019, Marc Dol - 112Groningen.nl

Brandweer Loppersum eerste bij wedstrijden in Vlagtwedde

Vlagtwedde - Zaterdag werden de brandweer wedstrijden 2e ronde gewestelijk Klasse TS-HD gehouden in Vlagtwedde.

Scenario



Bij het bedrijf aan de Wedderstraat is de afgelopen tijd veel gebeurd. Het bedrijf is failliet gegaan en heeft een doorstart gemaakt. Hierbij is de toenmalige directeur op niet al te nette wijze uit het bedrijf gewerkt. Deze zaterdag vind er een hernieuwde opening plaats van het bedrijf met een nieuwe naam. Alles is versiert met ballonen e.d. en men is bezig om alles gereed te maken voor de opening aan het einde van de dag. Aanwezig is een schoonmaker, de nieuwe directeur en een medewerker. Op een gegeven moment komt de oude directeur binnen met een honkbalknuppel en wil verhaal halen. De nieuwe directeur bevind zich boven en word hier gekneveld. De ‘verhaal haler’, gaat op dat moment naar beneden en komt de medewerker tegen. Deze slaat hij neer. De medewerker valt bewusteloos op de grond met een hoofdwond. De knuppel blijft hier liggen. De schoonmaakster is geschrokken en heeft zich verstopt. De oude directeur steekt nu op meerdere plekken in het gebouw kleine brandjes. Hierdoor wordt een alarm via het PAC naar het beveiligingsbedrijf gestuurd, welke de alarmcentrale belt. Ondertussen gaat de oude directeur naar buiten, steekt hier een auto in de brand en gaat naar de 2e loods met jerrycans om ook hier brand te stichten. Hij is op dat moment bezig in de hal.





Op het moment dat de brandweer aankomt is de oude directeur net bezig in de hal van het 2e gebouw. Hij schrikt van de sirene en rent op het moment dat de brandweer aankomt uit de hal, laat nog een jerrycan vallen en verdwijnt van het toneel. Uit de deur waar hij uitkwam komt wat lichte rook. (als het goed is gaat de brandweer of op dit pand inzetten/verkennen en/of de auto blussen. Als men hier druk mee bezig is, komt de schoonmaakster uit het 1e gebouw en schreeuwt moord en brand. Terwijl ze naar buiten komt heeft ze zich gesneden en heeft een (slagaderlijke? ) bloeding aan haar arm. )











Uitslagen:



1. Brandweer Loppersum

2. Brandweer ASK (Defensie)

3. Brandweer Zutphen

4. Brandweer Nijverdal

5. Brandweer Beilen

6. Brandweer Elburg

7. Brandweer Heerenveen



Hiermee is brandweer Loppersum door naar de landelijke finale klasse TAS-HD op 14 september 2019 in Harskamp (Gelderland).