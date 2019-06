22-06-2019, 112Groningen.nl & M. Kraan

Stadspark Live trekt duizenden bezoekers

Groningen - Het concert festival 'Stadspark Live' is zaterdag door duizenden mensen bezocht. Er waren zo'n 25.000 mensen op het festivalterrein aanwezig.

Aan het concert festival werken onder andere Sting, Anouk en The Specials mee. Stadspark Live is een initiatief van Mojo Concerts in samenwerking met cultuurcentrum De Oosterpoort. Er zijn vijfhonderd mensen ingezet om het festival zaterdag, op de Drafbaan, in goede banen te leiden.

Lange rijen stonden voor de eettentjes. Veel bezoekers vonden het net wat te druk. Het terrein mocht wel wat ruimer opgezet worden aldus een bezoeker.