22-06-2019, Dennie Gaasendam - 112Groningen.nl

Lichtgewonde bij ongeluk op de Kielsterachterweg

Kiel Windeweer - Bij een verkeersongeval op de kruising van de Kielsterachterweg met de Zuidlaarderweg is zaterdagmiddag één persoon licht gewond geraakt.

Het ongeval ontstond vermoedelijk door een voorrangsfout. Inzittenden zijn door medewerkers van de ambulancedienst behandeld. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend. Beide auto’s zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval.