23-06-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brand in flat aan de Castorstraat

Groningen - De Groninger brandweer werd zondagmorgen opgeroepen voor een woningbrand in een flat aan de Castorstraat in Groningen.

Volgens een getuige kwam er behoorlijk wat rookontwikkeling uit de woning. Het is onbekend of er bij de brand slachtoffers zijn gevallen. De brandweer heeft de brand geblust en heeft de woning geventileren. Wat de oorzaak van de brand is geweest is onbekend.