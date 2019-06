23-06-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Bermbrand op de Bronsweg in Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is zondagmiddag opgeroepen voor een bermbrand aan de Familie Bronsweg in Wagenborgen.

Bij aankomst van de brandweer stond een stuk berm langs de weg in de brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist uitbreiding te voorkomen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk.