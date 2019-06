23-06-2019, 112Groningen.nl

RIVM waarschuwt voor warmte

Groningen/ Nederland - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zondagmiddag het Nationaal Hitteplan geactiveerd.

Het KNMI heeft 'code geel' afgegeven door de aanhoudende hitte in een deel van Nederland. Het RIVM heeft voor u een aantal dingen op een rij gezet over wat u moet doen als het (te) warm is. • Drink voldoende • Vermijd inspanning • Blijf uit de hitte • Zorg voor koelte • Zorg voor elkaar